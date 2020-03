Primo caso di coronavirus a Castel di Sangro, il sindaco: attivato il Coc, state a casa e seguite le indicazioni

L’Aquila. Primo caso di paziente positivo al coronavirus a Castel di Sagro. Dai test eseguiti la scorsa notte nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, sono emersi 21 nuovi casi positivi al Covid 19. Due casi riguardano la Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila. Uno dei due interessa Castel di Sangro e coinvolge un professionista.

“Nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti si registrano quattro casi commenta il primo cittadino Umberto Murolo, “3 donne e un uomo, 13 casi nella Asl di Pescara, 7 donne e 6 uomini. Una donna è infine risultata positiva nella Asl di Teramo”.

“C’è un primo caso, si tratta di una persona stimatissima”, ha detto il sindaco Angelo Caruso, “a questa persona tutta la vicinanza e i migliori auguri da parte di tutta la comunità. Non sforzatevi più di tanto nella ricerca di possibili contatti. La cautela va ribadita verso tutti. Siamo tutti nelle stesse condizioni: questo fenomeno lo potremmo combattere solo se potremmo irrigidire le nostre facoltà, ossia rientrare in ranghi molto ristretti e togliere le semplici abitudini. Stiamo a casa, evitiamo contatti e luoghi affollati. Sono delle semplici regole che andranno solo a far del bene per la nostra comunità e per la salute di tutti noi. A seguito del primo caso è stato subito attivato il Coc in collaborazione con la protezione civile e i vertici dell’amministrazione che applicherà tutte le misure necessarie per i soccorsi. Siamo già allertati da tempo, la macchina è pronta e noi siamo attivi. Ora sta a noi fronteggiare il tutto. Fate affidamento ai mezzi di comunicazione. La misura dobbiamo adottarla tra tutti, non solo tra i potenziali contagiati. La città sta rispondendo bene e la comunità si sta omologando a questo modello di restringimento della libertà. Cosa positiva è sicuramente la spontanea chiusura degli esercizi commerciali”.

Con gli ultimi positivi, salgono a 75 casi i casi di Covid 19 in Abruzzo. Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione.