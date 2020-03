Primo decesso in Abruzzo con Coronavirus, il sindaco di Ortona ha attivato il Coc: “Cercate di restare a casa”

Ortona. Questa mattina il sindaco di Ortona, Leo Castiglione, ha attivato il Centro operativo comunale, al fine di monitorare la situazione in stretto contatto con la direzione sanitaria della Asl 2. Si ricorda ai cittadini di non recarsi al pronto soccorso ma, in caso di dubbi, chiamare il proprio medico oppure chiamare il numero verde 800 860 146 della Asl.

Intanto il primo cittadino “invita i cittadini a rimanere in casa il più possibile e ad evitare assembramenti. La chiusura delle scuole in questo momento non deve essere sinonomo di vacanza. Riducete al minimo le esposizioni pubbliche e rispettate le direttive del Governo”.

Ha dunque destato particolare allarme il decesso di Maurizio Mascitti, il barista di 58 anni molto noto in città, morto improvvisamente per patologie cardio-respiratorie e risultato positivo al Covid 19.