Primo giorno di scuola, inaugurata la nuova scuola di Arischia

L'Aquila. Il primo giorno di scuola è arrivato anche per gli studenti abruzzesi. Nella giornata di oggi, è stata inaugurata la nuova scuola nel Comune di Arischia, ricostruita a seguito del terremoto del 2009.

“Una grande emozione sentire la campanella che suona ed entrare nella nuova scuola che riapre in presenza dopo il lockdown. Auguri a tutte le studentesse e studenti, alle famiglie, ai docenti, dirigenti scolastici, uffici scolastici e Miur” ha dichiarato l’onorevole abruzzese, Stefania Pezzonape.

“Oggi abbiamo vissuto un giorno importante, l’inaugurazione proprio nel giorno della riapertura delle scuole in Abruzzo. Tripla emozione perché in questo territorio stiamo dal 2009 a combattere tre diverse calamità, il terremoto 2009, poi 2016/2017, e quindi la pandemia. La scuola è stata sempre in grande sofferenza, ma anche il luogo della reazione sociale e comunitaria. La ricostruzione della scuola di Arischia nasce nella nostra amministrazione di centrosinistra; si cominciò a lavorare già nel 2010 nella prima giunta Cialente in cui mi occupavo anche di scuola e cultura, ma effettivamente si riuscì a partire quando finalmente nel 2014 furono sbloccati i fondi per la ricostruzione pubblica; fu prezioso il lavoro degli assessori Di Stefano e Capri ed il lavoro è continuato con l’attuale amministrazione fino ad oggi. Per la ricostruzione delle scuole abbiamo fatto finalmente parecchi passi avanti, abbiamo accelerato le procedure rigidissime decise nel 2009 e dopo il terremoto 2016 col governo Gentiloni abbiamo inserito la procedura facilitata ed ora ulteriori semplificazioni nei decreti post Covid. Semplificazioni che vanno estese subito a tutta l’edilizia pubblica. Ringrazio la Viceministra Ascani per la presenza e per il prezioso lavoro che sta facendo per la ripartenza della scuola italiana e la ricostruzione delle scuole colpite dai terremoti. Evviva la scuola e le nostre meravigliose ragazze e ragazzi che oggi vivono un nuovo inizio” ha concluso la deputata abruzzese del Pd, Stefania Pezzopane.