PrimoGrano Tour, dal food all’arte Rustichella promuove l’Abruzzo: all’Aurum showcooking con chef internazionali

Pescara. Partirà oggi PrimoGrano Tour, il format evento con il quale Rustichella d’Abruzzo festeggia il primo raccolto di grano dell’anno. Da oltre 10 anni i titolari dell’azienda Gianluigi e Maria Stefania Peduzzi portano avanti con orgoglio l’iniziativa, contribuendo a promuovere il territorio abruzzese in tutto il mondo. Importatori, chef, giornalisti, italiani ed esteri avranno la possibilità di soggiornare in Abruzzo alla scoperta delle sue bellezze. Previsti work-shop e lezioni dimostrative per approfondire il mondo della pasta e dell’olio.

Sabato grande festa a Santa Caterina, in contrada Cordano – Loreto Aprutino – dove si assisterà alla pratica della trebbiatura prima di degustare la tipica cena della “trescatura” che vedrà protagonista la pasta Rustichella d’Abruzzo. Il tour si chiuderà lunedì con una serata all’insegna dell’arte e del food all’Aurum di Pescara. Nella sala D’Annunzio sarà allestito un percorso artistico che vede protagonista la pasta. Cinque chef internazionali scenderanno in campo per uno showcooking tra giochi di sapori, colori e profumi: Barbara Pollastrini (Heroics Executive Chef – Santa Monica), Douglas Benatti (Chef Ristorante Enosteria – San Paolo), Chanou Lee (Seul – Corea) e gli abruzzesi (Vito Pastore – Castello Chiola) e William Zonfa (1 stella Michelin).

Nel parterre anche nomi noti della stampa nazionale. Ad allietare la serata le musiche del maestro Vincenzo Di Nicolantonio e i ballerini della scuola New Step diretta da Paola Lancioni. Ingresso gratuito consentito solo su prenotazione a partire dalle 19.