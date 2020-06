Prodotte circa 12 miliardi di uova in Italia nel 2019, ecco tutti i dati dell’Ismea

L’Aquila. E’ di oltre 12,3 miliardi di uova la produzione italiana di uova nel 2019, per un quantitativo di circa 773 mila tonnellate di prodotto.

“Il corrispondente è di poco inferiore a 1 miliardo di euro per la parte agricola, mentre il fatturato delle vendite per lavorazione e trasformazione del prodotto finito aggiunge altri 1,5 miliardi di euro di volume di affari del comparto”, è stato rilevato in un report dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) sul mercato delle uova. Lo studio ha segnalato che la produzione è assicurata da 39,8 milioni di galline ovaiole accasate in oltre 2.300 allevamenti di cui 1.300 di grandi

dimensioni (con più di mille capi).

Metà della produzione, hanno spiegato gli analisti, si trova nel Nord Italia, soprattutto in Veneto e Lombardia dove c’è quasi la metà delle consistenze nazionali (48%), segue l’Emilia Romagna con il 16%. Nel Meridione è la Sicilia a rappresentare il polo di riferimento con il 6% della produzione nazionale, mentre al Centro la prima regione produttrice è il Lazio con il 5% dei capi allevati.

Il consumo nazionale annuo di uova è pari a 13 Kg pro-capite corrispondente a circa 207 uova all’anno fra consumo diretto e indiretto, considerato che il 40% del prodotto è utilizzato nell’industria alimentare sotto forma di ovo-prodotti.