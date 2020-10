Progetto Roma Pescara, Marcozzi (M5S): vigileremo su prosieguo iter. Di Girolamo: ora Recovery Plan

Pescara. “Esprimo soddisfazione per i risultati del gruppo di lavoro sul potenziamento della linea ferroviaria Roma-Pescara presentati stamattina presso il Ministero dei Trasporti. Si tratta di un’opera di fondamentale importanza, per la quale ho lavorato fin dai miei primi giorni in Senato. Una linea potenziata e ammodernata tra i versanti tirrenico e adriatico, riducendo i tempi di percorrenza, favorirà le aree interne da sempre carenti di infrastrutture e servizi”: così la senatrice pentastellata Gabriella Di Girolamo commenta la notizia della velocizzazione della linea Roma-Pescara, il progetto da 6,5 miliardi, più 200 milioni per le merci, annunciato dalla ministra Paola De Micheli che “sarà commissariato”. “Il Ministro dei trasporti De Micheli ha annunciato che verranno investiti nel progetto 6,5 miliardi di euro più altri 250 milioni per rendere la linea adatta al trasporto delle merci, oltre che dei passeggeri”, sottolinea Di Girolamo, “ora bisogna lavorare alle coperture economiche affinché tutti i fondi necessari siano impegnati nel bilancio dello Stato. Proprio ieri in Commissione Trasporti al Senato, ho raccomandato al Governo che la linea Roma-Pescara venga presa in considerazione nell’impiego dei fondi europei del Recovery Plan. In particolare, ho chiesto che il piano degli investimenti tenga conto degli obiettivi strategici contenuti nell’allegato al DEF 2020 “Italia veloce”, tra le cui opere è appunto presente la linea Pescara-Roma”.

Soddisfatta anche la capogruppo del M5s in Regione Abruzzo, Sara Marcozzi, che però avverte che “vigileremo sul prosieguo dell’iter previsto”.

“Esprimo la mia soddisfazione per la presentazione del progetto di prefattibilità per il potenziamento della linea ferroviaria Pescara-Roma. Aver messo, nero su bianco, la drastica riduzione dei tempi di percorrenza tra Pescara e Roma”, precisa la Marcozzi, “insieme alla velocizzazione del tratto Roma-Avezzano, di quello Pescara-Sulmona e del collegamento potenziato L’Aquila-Sulmona, è un primo obiettivo di un percorso che parte da lontano, al quale il MoVimento 5 Stelle ha lavorato costantemente nel Consiglio regionale dell’Abruzzo, di concerto con le competenti Commissioni parlamentari, fin dal primo giorno dell’insediamento nella passata legislatura. La giornata di oggi mette un primo e importante tassello. Sarà nostra premura vigilare, da qui ai prossimi mesi, affinché l’iter segua le tempistiche previste, arrivando infine alla realizzazione definitiva di un progetto”, conclude la 5 stelle all’Emiciclo, “di cui la nostra Regione ha un estremo bisogno sia per il trasporto passeggeri che per le merci”.