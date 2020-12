Protocolli di sanificazione ospedale Renzetti, interventi diversi per reparto. Rischio per personale e pazienti

Chieti. “E’ il reparto di Cardiologia del Renzetti di Lanciano l’oggetto delle rimostranze delle organizzazioni sindacali, che rilevano mancanze nella sanificazione e messa in sicurezza a seguito dell’individuazione di alcuni casi di Covid19. L’elevato profilo di rischio sarebbe dovuto, inoltre, alla mancanza di locali dedicati alla decontaminazione e al continuo accesso da parte di personale di altri reparti o anche esterni all’ospedale. E’ stato chiesto un intervento dai sindacati affinché, come successo per esempio a gastroenterologia, si attivi subito il protocollo di sanificazione straordinaria e la messa in sicurezza degli ambienti. Ma sembra che nonostante la struttura ospedaliera sia la stessa gli interventi siano diversi per ogni reparto”. Ad affermarlo è il vice presidente della Commissione sanità di Regione Abruzzo Francesco Taglieri, del Movimento 5 stelle, che spiega che “i casi di contagio all’interno dell’ospedale hanno già occupato le cronache locali, eppure ancora non è chiaro in che modo la sanificazione e la pulizia dei locali, prevista dalla normativa vigente, venga eseguita e con quali protocolli. Sembra infatti che ci sia un caos procedurale, a danno della tutela del personale e dei pazienti, e che vengano usati metodi diversi per ogni comparto anche all’interno delle stesse strutture. Una situazione nebulosa tanto da spingermi a presentare, un’interpellanza, rivolta all’assessore alla Sanità e al Presidente della Regione Abruzzo, per far luce su quelle che sembrano gravi carenze e cause di rischio”.