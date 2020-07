Provincia dell’Aquila, domani riunione on line del Consiglio provinciale

L’Aquila. E’ stato convocato per domani, 21 luglio 2020, alle ore 10.30, nella modalità di videoconferenza, il consiglio della Provincia dell’Aquila con i seguenti punti all’ordine del giorno: Società in house “Euroservizi.prov.aq s.p.a.”. Approvazione indirizzi relativi al trasferimento del ramo aziendale alla società in house della Regione Abruzzo “Abruzzo Engineering s.p.a.” in attuazione dell’art. 27 della L.R. n. 16 giugno 2020 n. 14; Approvazione atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta in data 02.20.2018 per l’affidamento delle funzioni di centrale di committenza e committenza ausiliare per l’attuazione dell’intervento di “adeguamento/miglioramento sismico dell’edificio sede del liceo scientifico “T. Patini di Castel di Sangro”. Decreto MIUR n. 606 del 08.08.2017, ai sensi degli artt. 37 ss. dlgs. 50/2016. Deliberazione Giunta Regionale n. 205 del 30.03.2016 – piani regionali di edilizia scolastica di cui all’art. 10 del d.l. 12.09.2013, n. 104 convertito in legge l’08.11.2013 n. 128. Approvazione graduatorie piano triennale 2015-17, piano annuale 2016