Caso Abruzzo Engineering, arriva la decisione della Corte d’Appello: l’ente non dovrà risarcire la società

L’Aquila. La Corte di Appello dell’Aquila, con sentenza n. 48 del 13 marzo 2019, ha ritenuto inammissibile in maniera definitiva l’impugnazione promossa da Abruzzo Engineering Spa contro la decisione del Tribunale dell’Aquila che aveva revocato il decreto ingiuntivo, emesso a favore della società pubblica, per una somma di 240 mila euro relativo al mancato versamento, da parte dell’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, di 24 mensilità (gennaio 2011-gennaio 2013) della quota a carico dell’Ente provinciale del fondo di liquidazione del sodalizio pubblico. Abruzzo Engineering Spa, impegnata in servizi amministrativi per la ricostruzione e ambientali, è stata inoltre condannata a rimborsare alla Provincia dell’Aquila le spese legali, liquidate in complessivi € 7.085, oltre il 15% per spese forfettarie e l’IVA.

Nelle motivazioni emerge che contro la sentenza del Tribunale andava proposto ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, motivo per il quale la Corte di Appello ha accolto l’eccezione di inammissibilità dei legali della Provincia rappresentati da Pierfranco De Nicola e Francesca Tempesta. La Provincia dell’Aquila è uscita dalla società pubblica il 13 febbraio 2015 quando, a seguito della riforma sulle province, l’Ente ha comunicato al collegio dei liquidatori, la rinuncia al 10% delle azioni. La Provincia era socio fin dal 2006, anno di nascita di Abruzzo Engineering Spa, quando l’allora Presidente della Regione Abruzzo, Ottaviano Del Turco, in accordo con Pierfrancesco Guarguaglini, allora presidente di Finmeccanica e l’allora Presidente della Provincia, Stefania Pezzopane, oggi deputato del Pd, creò la nuova società dalle ceneri di Collabora Spa, sodalizio misto pubblico-privato con maggioranza dell’ente provinciale, allo scopo di abbattere il “digital divide” nelle zone interne dell’Abruzzo.

Le azioni della Spa erano controllate al 60% dalla Regione Abruzzo, al 30% da Finmeccanica attraverso Selex Service Management, il restante 10% dalla Provincia. Oggi Abruzzo Engineering Spa è società in house totalmente partecipata dalla Regione Abruzzo che con la precedente amministrazione di centrosinistra condotta da Luciano D’Alfonso, ha revocato lo stato di liquidazione cui era stata posta dalla giunta di centrodestra guidata da Gianni Chiodi.