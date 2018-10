Provinciali Chieti, Articolo Uno-MDP sosterra’ Mario Pupillo. Obiettivo: rilanciare le peculiarità del territorio

Chieti. Alle prossime elezioni per la presidenza della provincia di Chieti, Articolo UNO – Movimento Democratico e Progressista sosterrà il Presidente Mario Pupillo. “Figura unitaria per il centro-sinistra – commenta il segretario provinciale Antonio Canzano – fondamentale a garantire la continuita’ della programmazione amministrativa provinciale che vede al centro un’opera strategica come la pista ciclopedonale della Via Verde Costa dei Trabocchi, in corso di realizzazione, che interessa tutta la Regione Abruzzo.

Chiediamo al presidente Pupillo un grande impegno nel rilanciare politicamente la questione lasciata in sospeso dal Governo Nazionale del Parco della Costa Teatina che, insieme alla Via Verde e alle Riserve Naturali che caratterizzano le Costa dei Trabocchi, rappresenterebbe un valore aggiunto per il nostro territorio in termini di turismo sostenibile. Inoltre – prosegue Canzano – chiediamo maggiore attenzione sull’annosa questione della viabilita’, soprattutto nelle zone interne, e di presidiare sempre sulle vertenze di lavoro.

Riteniamo che sia indispensabile un’azione politica convinta, da promuovere attraverso i parlamentari del territorio, per far si’ che il Governo riveda il Decreto Delrio per ridare voce ai cittadini nel decidere il loro Presidente ed il Consiglio provinciale e ristabilire un’adeguata autonomia finanziaria degli enti provinciali oggi ridotti all’osso”. (AGI) Red/Ett