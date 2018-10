Provinciali, Pescara: Vincenzo Catani è il candidato presidente per il movimento civico Abruzzo Insieme

Pescara. Vincenzo Catani, sindaco del Comune di Picciano e attuale consigliere provinciale, e’ il candidato presidente della Provincia di Pescara per il movimento civico Abruzzo Insieme. Questa mattina e’ stata consegnata ufficialmente la candidatura sottoscritta da oltre un centianio di amministratori provinciali. Catani – si legge in una nota del Movimento – e’ un uomo che guarda realmente alle esigenze del territorio per una gestione collegiale nel segno della discontinuita’ ed e’ un uomo di esperienza: da quattro anni e’ consigliere provinciale, per due mandati e’ stato consigliere comunale e poi sindaco alla seconda legislatura di Picciano.

“La mia e’ una candidatura che nasce sotto il segno della discontinuita’ della gestione Di Marco”, puntualizza Catani, “faremo sicuramente meno foto di scuole e nastri, garantendo piu’ programmazione e sicurezza degli edifici scolastici e mettendo piu’ asfalto sulle strade provinciali ridotte a un colabrodo. Le competenze della Provincia oggi sono proprio scuole e strade e ripartiremo dall’ascolto per risolvere le esigenze degli amministratori dei comuni piu’ piccoli, che potranno indicarci le priorita’ dei loro territori. Ringrazio i consiglieri regionali Di Matteo e Gerosolimo perche’ con Abruzzo Insieme saremo alternativi al centrodestra e al centrosinista, lavorando concretamente per migliorare la qualita’ della vita. Sara’ una gestione di alto profilo, attraverso il superamento dei vecchi schemi della politica, giudicando e decidendo sulla base di un progetto di democrazia partecipata e nel rispetto delle diverse istituzioni. Saro’ il presidente di tutti, superando il personalismo che per troppo tempo ha regnato nel Palazzo dei Marmi”.