Provinciali Teramo, parità tra centrodestra e centrosinistra. Pepe: uniti e coesi si centrano importanti risultati

Il consigliere regionale e vice-capogruppo del Pd in Regione Abruzzo, Dino Pepe, ”ringrazia tutti i candidati della Lista Unitaria del centrosinistra “La Casa dei Comuni” per il risultato centrato nelle elezioni per il nuovo consiglio provinciale che si sono appena svolte”. Pepe dice che “Il centrosinistra teramano ha dimostrato, ancora una volta, che quando corre unito e coeso è in grado di centrare importanti risultati che gli consentiranno di lavorare per il bene del territorio e al di là dei colori e degli schieramenti politici”.

Pepe sottolinea anche che “Il risultato maturato in queste elezioni provinciali ha un valore importantissimo, infatti in un momento storico in cui il centrodestra appare più forte siamo riusciti a eleggere 6 consiglieri provinciali, di cui due sono giovani donne, dimostrando come da queste elezioni possa e debba ripartire la rinascita della nostra coalizione in vista delle prossime amministrative”.