Punto Nascita Sulmona, il sindaco Casini convoca d’urgenza la Commissione per le politiche sanitarie

Sulmona. “Dagli organi di stampa si è appreso che il Consiglio Regionale si appresta ad approvare il Nuovo Piano Sanitario Regionale che prevederebbe il mantenimento del Punto Nascita di Sulmona senza però presumere l’assetto di Ospedale di primo livello, non apportando alcuna modifica rispetto alla programmazione attuale. Vista la situazione del nostro ospedale sofferente per carenze di personale e strumentazioni, in una ASL senza ancora Direttore generale, alla vigilia di un trasferimento in una struttura nuova e all’avanguardia, oggi questa notizia cade come una doccia fredda, che alimenta molte preoccupazioni e impone chiarezza nonché assunzioni di responsabilità rispetto a legittime aspettative di cittadini e sindaci sulla definitiva riqualificazione del nostro Ospedale”. Così, in una nota stampa, il sindaco di Sulmona, Annamaria Casini.

Prosegue il sindaco: “L’imminente discussione in Regione su un tema così importante, direi dirimente, per il futuro della sanità peligna, impone l’urgenza di un confronto con le forze consiliari per portare avanti in modo coeso tutte le azioni conseguenti per sostenere l’attesa riorganizzazione della nostra sanità, in linea con quanto deliberato dal Consiglio Comunale e richiesto anche dai sindaci del territorio Peligno nella recente riunione presso la Regione Abruzzo con l’assessore regionale Nicoletta Verì lo scorso 13 giugno”. Con questa finalità il sindaco Casini ha convocato, d’urgenza, per il giorno di venerdì 26 luglio alle ore 16.30, la Commissione per le politiche sanitarie istituita con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29 marzo 2018, allargata ai capigruppo consiliari