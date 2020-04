Punti primo intervento Tagliacozzo e Pescina riapriranno a maggio, annuncio in diretta del consigliere Quaglieri (video)

La Marsica potrà nuovamente contare sui suoi Pronti soccorsi a partire da Maggio. Intervistato da Raffaele Castiglione Morelli, Mario Quaglieri, presidente della commissione sanità ha rivelato venerdì in diretta alcune prospettive della seconda fase dell’emergenza per la regione abruzzese.

“I pronto Soccorso di Pescina e Tagliacozzo sono stati chiusi temporaneamente per garantire sicurezza al personale sanitario e ai cittadini, perché non avevano le strutture necessarie per svolgere l’attività dell’emergenza in sicurezza”, ricorda “uno dei primi casi è stat o proprio un medico di Pescina. Per curare una vita, “Se il trend continuerà a essere in basso, a maggio riapriremo i Pronto soccorso in relazione anche alle decisioni del manager della Asl1 Roberto Testa.

“Per quanto riguarda i tamponi, il macchinario che velocizzerà le analisi e i risultati sarà attivo tra qualche giorno, già dalla prossima settimana e sarà attivato un nuovo laboratorio nella provincia dell’Aquila”, spiega Quaglieri in relazione soprattutto alle problematiche dei laboratori e dei tamponi che hanno condizionato molto la prima fase dell’emergenza in Abruzzo, “per quanto riguarda lo stabilimento del Crua, non potrà essere abilitato, perché riguarda un settore agroalimentare e l’emergenza richiede prettamente un settore legato alla sanità degli individui”.