Quarantena obbligatoria a chi è arrivato in Abruzzo, ecco l’ordinanza integrale

“Rivolgo un appello accorato a tutti perché adottino misure di cautela e comportamenti rispettosi di se stessi e del prossimo. Quanti stanno ‘fuggendo’ dalle ‘zone rosse’ stanno facendo esattamente il contrario di quanto dovrebbero fare, mettendo a rischio la salute dei loro cari e dei loro concittadini. Se proprio non sono in tempo per fermarsi e tornare indietro, abbiano almeno il senso civico e la coscienza di restare a casa in isolamento per due settimane”. Lo afferma il governatore dell’Abruzzo, Marco Marsilio, nell’annunciare la quarantena obbligatoria per chi rientra dal Nord, dopo l'”esodo” che si è generato in seguito alla pubblicazione del Dpcm.