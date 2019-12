Quaresimale (Lega): il Consiglio approva nuovi aiuti alle piccole imprese nel cratere, 58 aziende finanziate solo quest’anno

L’Aquila. “Questo governo non lascerà indietro nessuno. Oggi il rifinanziamento della legge a sostegno delle piccole imprese del cratere 2016, consente a tante attività imprenditoriali in difficoltà di tirare un sospiro di sollievo”. Il capogruppo di Lega Abruzzo, Pietro Quaresimale, plaude alla nuova trance di finanziamenti approvata questa mattina in Consiglio regionale: 93mila euro che si aggiungono alle 253mila stanziate qualche mese fa.

“La norma consente di ampliare la platea delle imprese che, seppur in linea con i criteri del bando, non erano riuscite ad accedere ai contributi dedicati a investimenti e a risarcimento danni” spiega il consigliere. “Dalla nascita di questo governo siamo riusciti ad elargire aiuti per 58 imprese che operano tra le province di Teramo, L’Aquila e Pescara. L’obiettivo è quello di esaurire l’intera graduatoria in breve tempo”. Gli interventi finanziati derivano per intero da risparmi sulle attività del Consiglio regionale.