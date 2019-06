Quaresimale promuove il turismo abruzzese: investiti 900mila euro di fondi europei

L’Aquila. “Quante volte ci siamo lamentati perché l’Abruzzo non si pubblicizza abbastanza? Bene, la Regione ha raddoppiato i fondi investiti per promuovere all’esterno le bellezze paesaggistiche, la cultura e l’arte della nostra terra”. Pietro Quaresimale, consigliere regionale e capogruppo della Lega, con queste parole rilancia la mission della campagna promozionale, partita in questi giorni, che la Regione Abruzzo ha attivato sul tutto il territorio nazionale.

“Il Governo regionale – sottolinea Quaresimale – ha investito 900mila euro, finanziati con fondi europei, per campagne di promozione via social e tv Rai e Mediaset, spot e panel interattivi in aeroporti e metropolitane.

L’obiettivo è di attirare nel nostro territorio turisti e investimenti. I soldi utilizzati dalla Regione per questa iniziativa, sono certo, frutteranno in termini di visibilità e presenza turistica e moltiplicheranno il proprio valore andando a ricadere soprattutto nelle casse delle piccole e medie imprese che operano con qualità e professionalità nel comparto turistico ”. “L’Abruzzo è pronto a rispondere a questa ulteriore sfida – continua il consigliere – e gli operatori del settore non si faranno trovare impreparati per la stagione estiva.

Questa iniziativa insieme all’ultima legge per regolare utilizzo e fruizione dei trabocchi, rappresentano i primi segnali di un governo che intende fare dell’Abruzzo la vetrina dell’Adriatico”.” Una buona politica – conclude Quaresimale – ha il compito di fare da stimolo alle aziende, semplificare la burocrazia e promuovere un territorio capace di regalare un’offerta turistica a 360 gradi. Le risorse naturali, i beni culturali, la gastronomia e l’eccezionale accoglienza dei nostri borghi sapranno conquistare i nostri visitatori e fare da volano per un risorgimento culturale ed economico della nostra Regione”.