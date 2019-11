Quartiere Rancitelli, casa sgomberata e rioccupata per tre volte, interviene Pettinari, fondi mal gestiti dalla Giunta

Pescara. Quartiere Rancitelli, appartamento sgomberato e rioccupato per tre volte consecutive.

Il vice presidente del consiglio regionale Domenico Pettinari ha così commentato l’accaduto,“Ancora un’altra occupazione abusiva a Rancitelli. Per la terza volta un’abitazione sgomberata viene ripresa d’assalto dagli occupanti all’interno del Ferro di Cavallo. Se ci fosse stata un’unità fissa di polizia e se agli sgomberi seguisse l’immediata riassegnazione a cittadini aventi diritto eviteremmo di assistere a queste scene che squalificano il lavoro delle forze dell’ordine e rappresentano un costo inutile per l’Ente Regione. Pochi fondi e mal gestiti da questa Giunta rendono inconsistente il grande impegno che le forze dell’ordine stanno mettendo in atto in questi giorni. Purtroppo si sta cercando di fare tanto con pochi soldi. Ed il risultato è più di facciata che realmente risolutivo, come dimostra quello accaduto al ferro di cavallo in nella giornata di ieri e di oggi. Si sta gestendo una vera e propria emergenza con pochi strumenti. Spero che se ne renda conto il Presidente Marsilio che dovrebbe avere pieno controllo delle Case Ater in tutta la Regione Abruzzo”.