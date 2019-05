Quarto Savona 15, la memoria in viaggio: a Pescara una tre giorni in memoria di Falcone e la sua scorta

Pescara. È il simbolo viaggiante dell’anti-mafia, il monumento più importante e potente nella denuncia di ciò che è la mafia. La mafia non sono solo le serie tv, ma è la violenza stragista che ha ucciso Falcone e gli agenti della scorta, e che ha ridotto in quelle condizioni la Quarto Savona 15″. Così Leo Nodari, organizzatore del Premio Borsellino, questa mattina in conferenza stampa a Pescara, alla presenza del questore della città adriatica Francesco Misiti e del prefetto Gerardina Basilicata, ha presentato la triplice iniziativa, denominata “Quarto Savona 15 – La memoria in viaggio”, che prevede l’esposizione dei resti dell’auto della scorta del giudice Giovanni Falcone, distrutta nel corso della strage di Capaci.

I resti dell’auto, la Quarto Savona 15, sulla quale persero la vita gli agenti Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifai, saranno esposti il 9 maggio in piazza Martiri a Teramo, il 10 maggio in piazza della Rinascita a Pescara e l’11 maggio in largo Venezuela a Montesilvano (Pescara). In occasione di ognuna delle tre giornate, che rientrano nel programma della 24esima edizione del Premio Borsellino, a partire dalle ore 10 si svolgeranno delle manifestazioni che prevedono interventi di ospiti di rilievo e autorità locali. “Quest’anno saranno presenti circa 3mila studenti nel corso delle tre giornate”, ha spiegato Nodari, “sarà un grande sforzo organizzativo, con finalità educative e mi preme mettere in rilievo che la Quarto Savona 15 appartiene alla Polizia di Stato e non è concessa a tutte le città, ma solo a quelle che hanno già dato prova di una forte educazione alla legalità”.