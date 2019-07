Questa pazza estate 2019: i danni provocati dal forte vento di ieri a Montesilvano (foto e video)

Montesilvano. Le forti raffiche di vento hanno sferzato ieri, 9 luglio, come da bollettino meteo previsto, la costa abruzzese, in particolare la zona di Montesilvano: una vera e propria tromba d’aria che si è abbattuta, sconvolgendo bancarelle e impalcature, sul mercatino di via Strasburgo. Scene, con alberi e rami caduti rovinosamente sul terreno anche in altre zone dell’Abruzzo, che hanno intimorito abitanti e turisti, caratterizzate dall’apparente preludio di una catastrofe imminente che, per fortuna, non si è verificata.

Tanti i video condivisi sui social per immortalare questi momenti climatici particolari e suggestivi.

Bis spettacolare nel cielo: come accadde a marzo, le correnti dell’atmosfera hanno creato giochi di nuvole che sembravano crollare sulla terra.

Ecco il video girato da Giuliano Agostinone