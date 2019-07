Questione clochard a L’Aquila, De Santis (Lega) richiede una terza commissione consiliare

L’Aquila. “Ho richiesto una terza commissione consiliare per affrontare la questione clochard in città” dichiara Francesco De Santis, capogruppo della Lega nel consiglio comunale de L’Aquila. “Ho ricevuto personalmente diverse segnalazioni da parte dei cittadini, in particolar modo dei residenti di Via Giovanni Di Vincenzo, che denunciavano la presenza di clochard in alcuni parchi pubblici della zona. Uomini che, sicuramente costretti dalle dure condizioni della propria vita, dormono all’aperto sopra le panchine, spesso avvolti da sacconi neri ed in mezzo all’immondizia” prosegue De Santis. “Non possiamo voltare lo sguardo di fronte a queste situazioni e dobbiamo affrontare il problema, cominciando a discuterne in sede di commissione con l’amministrazione attiva di questo Comune”.

“Nel frattempo, si è quasi conlcuso l’iter amministrativo legato alla modifica del regolamento di Polizia Municipale con l’introduzione del Daspo Urbano. Siamo pronti a votarlo in Consiglio Comunale: sarà uno strumento importante per combattere situazioni degradanti e di abbandono, anche nei parchi pubblici, frequentati spesso da famiglie e bambini. D’altro canto, però, il Daspo dovrà essere l’ultima soluzione da applicare in questi casi: cerchiamo prima di aiutare e di tendere una mano a chi è in difficoltà” conclude il capogruppo Lega.