Questo non è amore: la polizia di stato dice basta alla violenza sulle donne. Ecco tutti gli eventi che si terranno in Abruzzo

L’Aquila. In occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donna”, che sarà celebrata in tutto il mondo il prossimo 25 novembre, la Polizia di Stato ha organizzato una serie di eventi nell’ambito del “Progetto – Questo non è amore”, promosso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Anticrimine.

All’Aquila, molto significativo l’evento che si terrà martedì 20 novembre. presso l’Auditorium del Parco “Renzo Piano”, rivolto agli studenti delle scuole superiori per sensibilizzare i giovani sul fenomeno, ancora tristemente attuale, della violenza sulle donne.

L’incontro, organizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, vedrà la partecipazione attiva degli studenti che presenteranno lavori e performances teatrali e musicali sul tema, interfacciandosi con figure istituzionali generalmente chiamate ad operare in casi di violenza di genere.

Per proseguire l’opera di sensibilizzazione, rivelatasi molto efficace, sul fenomeno sommerso della violenza di genere e per la difesa dei diritti delle donne, sabato 24 novembre, a partire dalle ore 9.30, presso il mercato cittadino di Piazza d’Armi sarà presente il Camper della Polizia di Stato per un contatto diretto con la cittadinanza, che potrà interloquire con gli operatori sulle problematiche legate alla violenza di genere, ricevendo appositi ed idonei consigli nonché linee guida comportamentali.

Nell’occasione verranno distribuiti degli opuscoli informativi appositamente realizzati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza per la campagna informativa che si tiene a livello nazionale.

Domenica 25 novembre, il Camper della Polizia di Stato, con a bordo personale della Questura e del Commissariato di P.S., sarà presente a Sulmona, in Piazza Garibaldi, a partire dalle ore 10.00.