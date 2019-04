Raccoglimento per le vittime del terremoto, Confcommercio Abruzzo ringrazia il presinde Figc Gravina

L’Aquila. “Carissimo Presidente, desideriamo esprimerle i sentimenti di gratitudine per aver disposto, in concomitanza con il decennale del sisma del 6 Aprile 2009 che ha colpito il Capoluogo d’Abruzzo e circa cinquanta Comuni del comprensorio aquilano, su tutti i campi del nostro Paese, sia del settore professionistico che in tutte le categorie del calcio dilettantistico, un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del terremoto”.

“Abbiamo particolarmente apprezzato il Suo gesto che evidenzia la Sua personale sensibilità e quella dell’intera Federazione che presiede e che fa onore a tutto il movimento calcistico italiano, che in quel minuto, condiviso da milioni di italiani e di stranieri, ha dimostrato ancora una volta la straordinaria solidarietà e vicinanza che gli aquilani hanno ricevuto in tutti questi anni e che non ci ha fatto mai sentire soli in quei momenti drammatici e nelle difficoltà che ancora stiamo affrontando, nella consapevolezza di essere e sentirci figli di un grande Paese qual’è l’Italia”.