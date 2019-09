Rapina a mano armata in una parafarmacia di Pescara, arrestati i responsabili grazie alle immagini di videosorveglianza

Pescara. Lo scorso 20 agosto, nella parafarmacia Fedel Farma di via Tiburtina a Pescara, due malviventi, travisati in volto, hanno consumato una rapina. Uno dei malfattori, armato di pistola, ha fatto ingresso nella parafarmacia minacciando una dipendente ed una cliente e ha prelevato dalla cassa la somma di 480 euro, mentre il complice si era posizionato nei pressi dell’ingresso fungendo da “palo”. Consumata la rapina entrambi i malviventi si sono dileguati a piedi, facendo perdere le tracce. L’immediata attività d’indagine condotta dalla Squadra Mobile di Pescara ha permesso di identificare i due autori attraverso l’analisi dei filmati della videosorveglianza della parafarmacia e di alcuni esercizi commerciali limitrofi.

In particolare, dai tatuaggi sul braccio si è risaliti all’identità di uno dei due, B.G. 40enne pescarese residente nel quartiere di Rancitelli, soggetto pluripregiudicato anche per reati contro il patrimonio. La successiva perquisizione domiciliare nell’appartamento occupato da B.G., che come riferito dal suo coinquilino nella nottata precedente non aveva fatto rientro a casa, ha permesso di rinvenire una pistola soft air priva di tappo rosso, modello glock, usata per commettere la rapina ed un proiettile calibro 22, il tutto custodito nella stanza in uso al rapinatore. Quest’ultimo, anche grazie all’ausilio del personale dell’U.P.G.S.P. e del Reparto Prevenzione Abruzzo, è stato rintracciato lo stesso giorno a bordo di un autobus di linea di ritorno da casa della compagna. Condotto negli uffici della Squadra mobile, alla presenza del suo difensore ha ammesso le proprie responsabilità, facendo altresì il nome del suo complice, M.A. 40enne teatino, tossicodipendente e con numerosi precedenti penali e di Polizia. Quest’ultimo è stato subito rintracciato e, in presenza del suo avvocato, ha confessato di aver preso parte alla rapina, facendo recuperare parte degli indumenti indossati in quella circostanza.

A seguito di tutti gli elementi d’indagine raccolti, nella mattinata odierna, personale della locale Squadra Mobile ha dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare emesse dall’Ufficio del G.I.P. presso il Tribunale di Pescara, che apriva le porte del carcere a B.G., e ha sottoposto M.A. alla misura degli arresti domiciliari.