Rapina in villa a Lanciano: le reazioni del segretario del Pd Martina e del presidente della regione Liguria, Toti

Lanciano. “Solidarietà e vicinanza a Carlo Martelli e alla signora Niva per la brutale violenza che hanno subito. Tocca allo Stato assicurare subito gli aguzzini alla giustizia. Su questo devono far riflettere le parole del signor Martelli: ‘io una pistola non me la compro, se ne avessi avuta una mi avrebbero ucciso con quella’.

Lo diciamo agli amici della lobby delle armi che vorrebbero trasformare il paese in un Far West”. Lo scrive su facebook il segretario del Pd Maurizio Martina commentando la rapina avvenuta a Lanciano.

Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, è intervenuto così: “indagini veloci e pene esemplari per la banda di rapinatori di Lanciano. E subito una legge per la legittima difesa. Non possiamo permettere che succedano queste cose e che si venga ridotti così in casa propria”.