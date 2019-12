Rapinò con taglierino un supermercato di Pescara: arrestato dalla polizia un pericoloso 47enne

Pescara. Nella mattinata odierna personale della squadra volante, impegnato nel servizio di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati, ha rintracciato in via Passolanciano il già noto alle forze dell’ordine D.V.A., 47enne pescarese, il quale, lo scorso 20 novembre, era stato l’autore di una rapina in supermercato di via Ravenna.

Nell’occasione l’uomo aveva aggredito e minacciato con un taglierino i dipendenti dell’esercizio per sottrarre merce dal valore di 100 euro, dandosi poi alla fuga a bordo di una bicicletta prima dell’arrivo della Volante.

Gli agenti della squadra volante avevano ricostruito l’accaduto e, visionando le immagini dell’impianto di videosorveglianza del supermercato, lo avevano riconosciuto e poi denunciato per la rapina. Viste le evidenze probatorie, la pericolosità del soggetto e i precedenti penali specifici (furti e rapine) il Gip di Pescara ne ha disposto quindi la sottoposizione alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere. I poliziotti della squadra Vmvolante, pertanto, hanno notificato il provvedimento e lo hanno arrestato, conducendolo presso il locale carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.