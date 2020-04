Rapporti sessuali ai tempi del Covid, la dott.ssa Maurizi: “fatelo sempre ma a casa”

Redazione – Uno tra i dubbi maggiormente ricorrenti in questo momento di emergenza Covid sono i rapporti sessuali. A fugare ogni dubbio nel merito è la dottoressa Angela Maurizi, medico chirurgo specialista in urologia; dottorato di Ricerca in Tecnologie avanzate in chirurgia; master II livello in Andrologia; Master II livello in chirurgia urologica laparoscopica presso la Asl Roma 2.

In un video la dott.ssa Maurizi abruzzese originaria di Carsoli ma trapiantata a Roma da anni, chiarisce senza ombra di dubbio che “di per sè non rappresenta una forma di contagio, quindi i rapporti si possono avere. Ma in un clima domestico e quindi la dottoressa dice “fatelo sempre ma fatelo a casa”.

Il consiglio, sembra comunque essere indirizzato per ritrovare una normalità perduta anche sotto questo punto di vista. E’ bene evitare dunque i rapporti occasionali e fare attenzione invece ad un aspetto evidenziato dalla dott.ssa Maurizi, il Covid non si contagia con il liquido seminale ma con lo scambio di saliva sì, quindi… è bene fare attenzione.

E dunque è pur vero che se c’è un via libera dalla scienza medica, dall’altra invece sussistono le ostatività. Lo stato di ansia, le preoccupazioni del momento, la convivenza forzata con piu’ persone sempre nello stesso nucleo familiare è ovvio che costituiscono forti deterrenti.

Ma avremo modo di approfondire meglio questo ed altri argomenti con la dottoressa Angela Maurizi che è stata premiata nel 2016 dalla Società Italiana di Urologia per aver prodotto il miglior lavoro scientifico sull’efficacia dei nutraceutici nelle prostatiti abatteriche e nel dolore pelvico cronico. (Titolo dello studio: Utilizzo di nutraceutici in uomini affetti da prostatite cronica abatterica/dolore pelvico cronico: studio prospettico, unblinded con utilizzo di flower pollen extract vs bioflavonoidi)

Questo il video: