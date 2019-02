Reddito di Inclusione, domani ultimo giorno per la domanda al Comune: incompatibile con il Reddito di Cittadinanza

Pescara. Il Comune di Pescara informa che domani, giovedì 28 febbraio 2019, è il giorno ultimo per effettuare la domanda per il Reddito di Inclusione presso il Punto di Accesso REI, sito al primo piano del Palazzo di Città (sede ex INPS) in Piazza Italia 13, aperto dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Dal 1 marzo il Reddito di Inclusione non potrà essere più richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non sarà più riconosciuto, né rinnovato.

Per coloro ai quali il Reddito di Inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continuerà ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Reddito di Cittadinanza.

Si precisa, inoltre, che il Reddito di Inclusione continuerà ad essere erogato ai beneficiari in corso e non sarà in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del Reddito di Cittadinanza da parte di alcun componente del nucleo familiare.

Per informazioni è possibile contattare telefonicamente il Punto di Accesso REI il lunedì, il martedì e il giovedì dalle ore 12.00 alle ore 13.00 ai seguenti numeri: 085 428 3039 – 085 428 3051 – 085 428 3060.