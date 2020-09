Referendum 2020, in Abruzzo vince il sì (73%). Amministrative, attesa a Chieti e Avezzano

Avezzano. Quando sono stati scrutinati i voti in tutte le 61.622 sezioni per il referendum costituzionale, il Si’ ha ottenuto 17.168.498 voti pari al 69,64%, mentre il No ha totalizzato 7.484.940, pari al 30,36%. E’ quanto risulta dal sito del ministero dell’Interno. I votanti sono stati 24.993.020, pari al 53,84% dei 46.418.749 degli aventi diritto. Le schede nulle erano 128.397, le bianche 210.862. Le schede contestate, 323. Lo scrutinio si è concluso poco dopo l’1.40.

“Quello raggiunto oggi è un risultato storico”, ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, “torniamo ad avere un Parlamento normale, con 345 poltrone e privilegi in meno. È la politica che dà un segnale ai cittadini. Senza il MoVimento 5 Stelle tutto questo non sarebbe mai successo”. In Abruzzo ha votato per il referendum il 50,78% degli aventi diritto. Il sì ha raggiunto un risultato pari al 73,76% delle preferenze, contro il 30,54% del no. Nella Provincia dell’Aquila, il 71,73 % ha dato il proprio assenso per la modifica della Carta Costituzionale. Nel Comune di Avezzano il sì ha raggiunto quota 69.46%, contro il 30.54% del No. Oggi in città è grande attesa per l’esito delle elezioni amministrative del periodo Covid. Sei i candidati alla poltrona di sindaco. Chi sarà il nuovo primo cittadino di Avezzano?