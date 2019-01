Regionali, duro attacco del Wwf: regalati altri 10 giorni ai cacciatori, servono a evitare ricorsi?

L’Aquila. La Regione Abruzzo non si smentisce e con i saldi di fine legislatura regala altri dieci giorni ai cacciatori per andare in giro a sparare al colombaccio, prolungando il periodo di caccia alla specie – già molto lungo – fino al 10 di febbraio.

Il solito atteggiamento prono al volere dei cacciatori peraltro ammantato di quella “furbizia” terra-terra che spinge l’assessorato dei cacciatori (in Abruzzo dovrebbe essere questa la giusta denominazione) a modificare il calendario venatorio pochi giorni prima della scadenza fissata in precedenza, così da impedire qualsiasi nostro ricorso alla magistratura amministrativa che puntualmente sanziona le politiche filovenatorie e contra legem della Regione.

La fauna, invece di essere patrimonio indisponibile di tutti, continua ad essere ostaggio dei cacciatori – già responsabili della reintroduzione dei cinghiali e quindi di tutti i danni che ne derivano – e dei politici che gli vanno dietro alla ricerca di qualche voto…

Ma non basta: l’atteggiamento filo cacciatori della Regione si misura anche con un altro recentissimo provvedimento. È stata da pochi giorni approvata una Delibera di Giunta che revoca le Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) in Provincia di Chieti. Questo per rendere tali zone libere all’attività venatoria e consentire la caccia di selezione al fine di limitare la presenza dei cinghiali che nel territorio teatino stanno creando particolari problemi. Tutto questo a dispetto di tre dati di fatto importanti;