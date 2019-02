Regionali, il commento del sindaco Biondi: successo per Fdi, lavoro di apertura grazie all’impegno della Meloni

L’Aquila. “L’Aquila ha fatto un successo importante. In città Fratelli d’Italia ha raggiunto il 14,6% triplicando i dati delle comunali di un anno e mezzo fa e raddoppiando il dato delle politiche del marzo 2018. In provincia l’11,7% che è la percentuale più alta tra tutte le province italiane in occasione di una competizione regionale. Credo sia la risultanza di un lavoro di apertura che va nella direzione che ha tracciato Giorgia Meloni, cioè la creazione di una sorta di Pdl 2.0”. Lo ha detto il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, alla guida della città dal giugno del 2017 e espressione di Fdi, in un’intervista all’ANSA, commentando il risultato elettorale delle regionali dello scorso 10 febbraio, che hanno incoronato governatore il senatore di Fdi, Marco Marsilio, e in previsione delle regionali in Sardegna il prossimo 24 febbraio e delle primarie per i comuni di Bari e Lecce dove proprio Giorgia Meloni ha parlato non solo di modello Abruzzo ma di modello L’Aquila.

“Un partito”, ha spiegato Biondi all’ANSA, “che metta insieme la tradizione della destra repubblicana con le sensibilità che vengono dal mondo liberale, cattolico, popolare, conservatore, in un’ottica di sovranità nazionale di salvaguardia del made in Italy e delle potenzialità di questa nazione”.