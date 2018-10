Regionali, Lolli: nessuno intervento da parte mia per slittamento della data, è una notizia infondata

L’Aquila. “In merito a voci su un mio presunto intervento epistolare per far slittare la data delle elezioni regionali a maggio 2019, faccio presente che si tratta di una notizia priva di qualsiasi fondamento”. Lo afferma Giovanni Lolli, presidente vicario della Regione Abruzzo.

“Ho fissato lo svolgimento delle consultazioni elettorali in Abruzzo per il prossimo 10 febbraio ed intendo mantenere fede all’impegno preso davanti al presidente della Corte d’appello di L’Aquila Fabrizia Francabandera. L’unico organo deputato a far slittare le elezioni regionali per un eventuale election day a maggio, precisa Lolli, è il Governo, sul quale non intendo fare alcuna pressione affinchè ciò avvenga.