Regionali, Rotondi (DC): l’Abruzzo è democristiano, dove andate senza di noi? Ma ora non è detto che ci saremo

L’Aquila. ‘’In una Regione democristiana come l’Abruzzo i tre principali partiti del centrodestra si giocano la presidenza al tavolo verde senza nemmeno consultare i partiti democristiani dell’alleanza. Auguri ma dove andate senza di noi? Perché non è detto che ci saremo, a questo punto”. Così Gianfranco Rotondi neo-presidente della rinata Democrazia Cristiana che terrà i propri Stati Generali a Roma a fine novembre.

“La Dc”, continua, “è federata a Forza Italia ma non prende ordini dalla lettura dei giornali nè in Abruzzo, nè in Sardegna, né in Basilicata e né in Piemonte (dove i nostri voti sono stati sempre determinanti)’’.