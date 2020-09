Regione Abruzzo, i provvedimenti adottati oggi in Giunta

L’Aquila. Si è riunita oggi a Palazzo Silone, all’Aquila, la Giunta regionale d’Abruzzo in seduta ordinaria. Questi i provvedimenti adottati: su proposta del presidente, previsti interventi urgenti in materia di sicurezza viaria per il passaggio del Giro d’Italia 2020. E’ stata disposta l’assegnazione del contributo di 3 milioni di euro a beneficio degli enti locali che ne hanno fatto richiesta per la sistemazione della viabilità lungo i tratti interessati dalle due tappe abruzzesi del Giro.

Dato l’approssimarsi dell’evento sportivo, sarà possibile effettuare lavori per un importo massimo stabilito secondo la seguente ripartizione: Provincia di Chieti, km. 20, € 472.440,00; Provincia di Pescara (compreso tratto urbano Caramanico Terme), km.32, € 755.910,00; Provincia di Teramo, km. 49, € 1.157.478,00; Comune di San Salvo, km. 4, € 94.488,00; Comune di Vasto, km. 6, € 141.732,00; Comune di Francavilla al Mare, km.5,5, € 129.921,00; Comune Tortoreto, km. 5,5, € 129.921,00; Comune Colonnella, km. 5, €118.110,00. La successiva erogazione avverrà una volta

definita la copertura finanziaria. Su proposta dell’assessore allo Sport concesso un contributo di 20mila euro al

Comune di Pescara per il sostegno alla manifestazione sportiva di carattere internazionale “Race for the Cure

virtuale europea 2020”, prevista per il 27 settembre 2020. La manifestazione rientra in una campagna di

solidarietà e raccolta fondi per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione del tumore

al seno. Approvato l’atto di indirizzo per stabilire i criteri generali necessari per avviare il procedimento di

concessione dei contributi per interventi di impiantistica sportiva ai Comuni della Regione Abruzzo, ai sensi

della LR n. 2/2018 : “Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva”.

Lo stanziamento complessivo per il triennio 2020-2022 è pari a 3 milioni 950 euro. Rinnovata la convenzione tra la Giunta regionale e il Consiglio per l’utilizzo dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) del Consiglio

regionale per la gestione delle procedure di conciliazione relative al personale dirigenziale della Giunta

regionale. Su proposta dell’assessore alla Salute rinnovato l’accreditamento a: Istituto Don Orione di Pescara,

Casa di Cura L’Immacolata’ di Celano e Casa di Cura San Raffaele di Sulmona. Approvato il bando di concorso

per il corso triennale 2020/23 per 25 laureati in Medicina e chirurgia con borsa di studio nonché l’avviso

pubblico per l’ammissione di 20 medici senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in

medicina generale della Regione Abruzzo, relativo agli anni 2020/23, tramite graduatoria riservata. La Giunta

regionale, su proposta dell’assessore all’Ambiente, preso atto delle difficoltà del sistema sociale ed economico

legate alla straordinaria emergenza sanitaria da Covid-19 che rendono indispensabili azioni di tutela e supporto

a privati e imprese colpite, ha approvato i criteri di ammissione al beneficio della dilazione dell’imposta

regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo a finalità turistico- ricreative, stabilendo

criteri e modalità di accesso. Previsto un intervento in favore dei centri di raccolta rifiuti nell’ambito del FSC

(Fondo di Sviluppo e Coesione) 2007-2013. Sono ammissibili a finanziamento progetti per oltre 900mila euro.

La Giunta ha approvato lo schema di atto di concessione da stipulare con gli Enti beneficiari.

L’impegno finanziario della Regione è pari a 650mila euro. La Giunta, su proposta dell’assessore all’Agricoltura, caccia e pesca, ha fornito agli uffici alcuni indirizzi per sperimentare modalità di rilascio online del tesserino,

avvalendosi anche di soggetti intermediari convenzionati. L’obiettivo è semplificare le procedure di rilascio del

tesserino segna catture, ampliando la rete di sportelli disponibili per il servizio. I pescatori, infatti, in base alla

legge n. 28 /2017, oltre al versamento della tassa regionale, debbono essere muniti annualmente di tesserino

segna catture, rilasciato dagli sportelli della Regione Abruzzo, nel quale devono essere annotate le giornate di

pesca, il luogo e le specie ittiche prelevate onde consentire all’Amministrazione di effettuare il censimento delle

catture relative all’anno di riferimento. Approvato l’affidamento da parte del Dipartimento Agricoltura del

servizio di assistenza tecnica per il Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Fondo Europeo per gli Affari

Marittimi e la Pesca) alla Società in House Abruzzo sviluppo. L’importo previsto è € 311.698,48 che sarà

anticipato dalla Regione con le risorse di Bilancio e poi rimborsato dal Ministero. Su proposta dell’assessore al

lavoro, la Regione prevede misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, con l’erogazione di

finanziamenti alle Aziende di Servizi alla Persona – Asp, in particolare alle strutture residenziali socio-sanitarie

e alle strutture sociali confluite nella Asp regionali. Lo stanziamento complessivo previsto è stabilito in 3

milioni di euro.