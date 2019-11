Regione Abruzzo Plastic Free, ecco la risoluzione di Fedele (M5S): il buon esempio deve arrivare dalle istituzioni

L’Aquila. “Questo pomeriggio è stata approvata la risoluzione a mia firma e sottoscritta da tutti i miei colleghi M5S ‘Regione Abruzzo Plastic Free’, per ridurre i consumi di plastica usa e getta all’interno dell’istituzione regionale”. È quanto afferma, in una nota, il consigliere regionale Giorgio Fedele, che spiega come “questo avverrà con la sostituzione delle plastiche monouso con bicchieri compostabili e palette in legno negli erogatori di bevande, mentre l’acqua in bottiglie di plastica dovrà essere eliminata sia nei distributori automatici che in mensa. Abbiamo chiesto che ciò avvenga sia nelle strutture di Regione Abruzzo che in quelle del Consiglio regionale”.

“Si tratta di un atto necessario”, sottolinea l’esponente regionale 5 stelle, “dal momento che le istituzioni hanno il dovere di dare il buon esempio, e per questo ringrazio i componenti della Commissione per aver dato il via libera al testo, nonostante il dissenso mostrato dal consigliere della Lega De Renzis. Non posso che dispiacermi della mancanza di sensibilità verso questo tema da parte di chi rappresenta i cittadini abruzzesi”. “L’Abruzzo vive anche di turismo grazie alla bellezza dei suoi territori che dobbiamo preservare”,conclude Fedele, “il contrasto a ogni forma di inquinamento, a partire da quello per consumo di plastica, è al centro dell’attività del Movimento 5 Stelle, sia in Regione Abruzzo che al governo del Paese, e continueremo a lavorare in questa direzione”.