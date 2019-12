Regione, approvato emendamento che potenzia le risorse per Polizie locali. D’Incecco (Lega): sicurezza cittadini nostra priorità

L’Aquila. Con un emendamento al DEFR (Documento di Economia e Finanza regionale) presentato dal Presidente della I Commissione Vincenzo D’Incecco, è stata approvata una norma che impegna la Regione Abruzzo a garantire le risorse necessarie per potenziare la formazione e l’aggiornamento professionale delle varie Polizie Locali, per fornire alle stesse la tessera di riconoscimento e il distintivo metallico con un simbolo unico per ogni singolo operatore.

“Con questa votazione – evidenzia soddisfatto l’esponente del Carroccio – la Lega mette in pratica ciò che ha ampiamente detto in campagna elettorale, rafforzando i corpi di polizia municipale, il tutto volto alla maggiore sicurezza dei cittadini ed alla tutela di chi ogni giorno è in strada a garantire la legalità”.