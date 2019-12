Regione, Fedele (M5S): neanche un Euro per l’edilizia sanitaria di Avezzano e Sulmona, propaganda della destra smentita dai fatti

L’Aquila. “L’ospedale di Avezzano e il presidio Sanitario di Sulmona non sono una priorità per questa maggioranza, tanto da venire completamente ignorati nel Defr (documento economico finanziario regionale) in cui non compaiono neanche una volta. Nonostante la propaganda fatta in campagna elettorale in merito all’edilizia sanitaria delle due città, quando si arriva a dover concretizzare le promesse con l’assegnazione di fondi in sede Bilancio il centro destra e l’Assessore della Lega danno un ennesimo schiaffo ai cittadini abruzzesi” ad affermarlo è il Consigliere regionale Giorgio Fedele che continua “L’ospedale di Avezzano sul piano strutturale è del tutto inadeguato rispetto a quelle che sono le esigenze di spazi e risulta essere il meno sicuro della Regione sul piano della vulnerabilità sismica. La Giunta non deve sprecare ulteriore tempo e deve procedere speditamente per la realizzazione della nuova struttura. Eppure la maggioranza di centro destra, nel programmare gli interventi da realizzare nei prossimi tre anni, non dedica neanche un cenno all’edilizia sanitaria. Stessa mancanza si registra per Sulmona, completamente dimenticata dai conti di Regioni Abruzzo, e Castel di Sangro dove, invece, si porta avanti la rimodulazione della Chirurgia che ha tanto il sapore di una vera e propria chiusura. Come M5S abbiamo sollevato, nei tempi utili, tutte le osservazioni necessarie all’Assessore Regionale Nicoletta Verì, segnalando i tantissimi problemi osservati nelle strutture ospedaliere della Provincia. A distanza di un anno dall’insediamento di questa Giunta la risposta alla propaganda del centro destra arriva nel DEFR: nessuna promessa è stata mantenuta.

Mi chiedo perché i consiglieri locali di maggioranza non abbiano fatto sentire la propria voce per tutelare e garantire ai cittadini della provincia dell’Aquila il diritto alle cure. In particolare, vista l’urgenza e tenuto conto dei tempi fisiologicamente necessari per realizzare il nuovo ospedale di Avezzano, mi chiedo quale sia la posizione dei consiglieri marsicani Quaglieri ed Angelosante sul tema, visto che per i prossimi tre anni la loro maggioranza non ha ritenuto questa una priorità.

In commissione – conclude poi Fedele – con i miei colleghi sto lottando affinché il documento venga migliorato: lo stiamo facendo attraverso emendamenti di merito che vogliono colmare carenze evidenti, ma la risposta è quella di una maggioranza sorda alle esigenze dei cittadini. Sembra che stia usando i conti di Regione Abruzzo più con lo scopo di saldare le spaccature della maggioranza che per migliorare la qualità della vita degli abruzzesi”.