Regione, Paolucci: maggioranza va sotto sulle nomine, segnale chiaro di tensione

L’Aquila. “Regolamento di conti all’interno della maggioranza di centrodestra in Consiglio Regionale, andata sotto oggi pomeriggio in Aula nel corso della votazione del Garante per l’infanzia facendo così saltare la nomina”. Questa la chiosa all’esito dei lavori di Silvio Paolucci, Capogruppo del Partito Democratico all’Emiciclo.

“Nonostante avesse i numeri per eleggerlo – insiste Paolucci – non è avvenuto in nessuna delle votazioni utili, un disaccordo da cui è emerso un segnale chiaro di tensione, già serpeggiante anche nelle fasi di costruzione e approvazione della legge regionale denominata “Cura Abruzzo 2”.

“L’unico collante che finora sembrava tenere unita la maggioranza, le nomine, sembra invece rappresentare nelle ultime ore un vero incubo per Marsilio ed i suoi, che sulla designazione del Presidente dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, espressione del Gruppo Lega, raccoglie appena 12 voti”, evidenzia il Dem.

“Spaccatura nella spaccatura sembra essere avvenuta all’interno del Gruppo di Forza Italia, dove il Consigliere Daniele D’Amario (Capogruppo FI), incassata la sconfitta sulla nomina del Garante per l’Infanzia, abbandona l’Aula lasciando la maggioranza appena ad un filo sul numero legale che il suo collega Umberto D’Annuntiis, sempre di Forza Italia, ha mantenuto per assicurare la validità della votazione cara alla Lega sull’IZS di Teramo”.

“Mentre gli abruzzesi attendono ancora i soldi della Cassa integrazione e gli imprenditori segnalano malfunzionamenti per inviare le istanze sul bando “Aiuta Impresa“, la coalizione che sostiene la Giunta lenta che rallenta l’Abruzzo mette in scena uno spettacolo imbarazzante a colpi di veti incrociati sulle nomine che sembrano non tener conto del difficile momento che i cittadini abruzzesi stanno vivendo fuori dalle mura del Palazzo dell’Emiciclo”, conlcude Paolucci.