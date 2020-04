Rete 100 mega nella provincia di Chieti, il Senatore D’Alfonso scrive ai vertici di Tiscali

Chieti. Con una lettera indirizzata a Renato Soru, amministratore delegato di Tiscali s.p.a, l’ex presidente della regione Abruzzo e adesso Senatore, Luciano D’Alfonso, ha sollecitato delle risposte sul servizio di connessione internet veloce nei comuni di Montelapiano, Colledimacine, Lettopalena e Montebello sul Sangro.

Come riporta la lettera di D’Alfonso,”Dal mese di gennaio 2020, l’erogazione del servizio di connessione veloce è stata affidata società Tiscali spa”, ha scritto D’Alfonso nella lettera, “tant’è che molti utenti privati hanno da subito provveduto a stipulare contratti con la stessa al fine di ottenere il servizio “Fibra 1000 mega”. Allo stato attuale, però,” continua la nota, “l’attivazione del servizio nei comuni interessati non è ancora avvenuta, ed i cittadini si trovano a far fronte a molteplici disagi derivanti dalla scarsità dell’attuale connessione, aggravatasi in seguito all’emergenza sanitaria in atto”.

In questo periodo l’utenza della rete internet è notevolmente aumentata, tra smart working e scuola a distanza, per questo il Senatore ha aggiunto: “La straordinaria situazione che stiamo vivendo, infatti, ha costretto la popolazione a restare in casa, in ottemperanza alle restrizioni stringenti ma necessarie imposte dal Governo, al fine di contenere il contagio da Covid-19, e questo ha messo in luce quanto sia

fondamentale e strategica una infrastruttura di connessione veloce, che permetta ai cittadini di

far fronte alle proprie esigenze lavorative e scolastiche. Pertanto, ti sarei grato se, nel rispetto delle procedure e della tua autonomia di valutazione, potessi premurarti di verificare lo stato dell’attivazione del servizio di fibra ottica nei comuni interessati, e farmi pervenire notizie consentite a riguardo” .