Rete scolastica 2019-2020, l’assessore all’istruzione Fioretti incontra a Pescara sindacati e province

Pescara. Si è svolto questa mattina, nella sede di Pescara della Regione Abruzzo, in Piazza Unione, il tavolo tecnico per il dimensionamento della rete scolastica regionale per l’anno scolastico 2019/2020. L’iniziativa è stata promossa dall’assessore all’istruzione, Piero Fioretti, e ha visto la partecipazione di sindacati, enti pubblici (le quattro province), l’ufficio scolastico regionale e le articolazioni territoriali. La riunione è stata convocata a seguito dell’approvazione del nuovo calendario scolastico.

“Il nostro obiettivo è quello di affrontare, per tempo, tutte le criticità e raccogliere le proposte che proviene dal mondo della scuola”, ha osservato l’assessore Piero Fioretti, “l’approvazione del calendario, avvenuto in anticipo rispetto al passato, è stato apprezzato. Il tavolo di oggi”, ha concluso, “è stato convocato per acquisire le proposte e le criticità. Con i sindacati, invece, abbiamo affrontato il tema del personale”. È stato predisposto un cronoprogramma per giungere a una proposta condivisa.