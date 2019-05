Revoca chiusura traforo del Gran Sasso, Biondi: gli abruzzesi non consentiranno che su di essi si giochino partite altre

L’Aquila. “Come avevo annunciato dopo il summit di ieri in Prefettura il traforo del Gran Sasso non chiuderà. Un risultato ottenuto grazie a un’azione collettiva che ha mobilitato tutto il territorio: dalle istituzioni locali e pubbliche fino alle organizzazioni private e di categoria. Una questione che non poteva essere derubricata a un mero fatto di provincia e che, anzi, avrebbe pesantemente inciso sulla quotidianità e sulla prospettiva di vita e sviluppo dell’Italia centrale”.

“Sia di monito agli attori di questo tiro alla fune: L’Aquila, Teramo, l’Abruzzo e con essi i suoi abitanti, non sono inanimati, sono e saranno attenti anche in futuro. Non consentiranno più che su di essi si giochino partite ‘altre’, che poco hanno a che fare con il tecnico e indifferibile”, lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.