Riaperto l’ufficio postale di Santa Maria a Chieti, l’impegno del comitato di quartiere che ha sollecitato la riapertura

Chieti. Erano state chiuse quattro mesi fa per il lockdown da Covid19, le poste di Via Agostiniani, nello storico quartiere popolare di Santa Maria al centro di Chieti. La notizia aveva subito allarmato il comitato di quartiere presieduto da Lorenzo La Penna, commerciante, titolare di una pasticceria nella zona, con un passato da Consigliere Comunale all'epoca del Sindaco Nicola Cucullo.

Voci di corridoio parlavano di “una possibile chiusura dell’ufficio postale di Via degli Agostiniani già dal 2018”, dopo il trasferimento della Teateservizi, e la improvvisa chiusura e non tempestiva riapertura dello sportello agli esordi della “Fase 2” dell’emergenza Covid19, avevano fatto tornare a galla i timori della popolazione del rione (circa 3.000 persone per lo più pensionate) che la chiusura da transitoria diventasse definitiva.

Nemmeno le assicurazioni della direzione generale delle poste avevano tranquillizzato i cittadini, poiché mentre nelle altre zone della città di Chieti gli sportelli avevano già riaperto pressoché tutti dai primi di giugno, a Santa Maria, l’ufficio postale restava con i battenti chiusi.

Così, il comitato di quartiere, coadiuvato mediaticamente da Cristiano Vignali del Censorino Teatino al Servizio del Cittadino, si è messo subito in moto, lanciando il campanello d’allarme fra l’opinione pubblica, le istituzioni e raccogliendo circa 1200 firme che sono state inviate via raccomandata alla Direzione Generale delle Poste Italiana a Roma. Così, oggi, mercoledì 24 giugno 2020, finalmente è arrivato il giorno tanto atteso della riapertura dell’Ufficio Postale. Nel video, il punto della situazione del comitato di quartiere e la soddisfazione per l’importante risultato ottenuto.