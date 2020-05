Riapertura balneari e bando misure d’investimento, De Renzis (Lega): stabilimenti torneranno operativi

Chieti. “Grazie alla maxi ordinanza disposta dal presidente Marsilio, di concerto con l’assessore al demanio Nicola Campitelli, i balneari potranno tornare ad essere operativi”. Questo il commenti del consigliere regionale della Lega, Luca De Renzis, che ieri ha partecipato ad un incontro inerente il mondo delle spiagge con l’euro parlamentare del carroccio, Massimo Casanova, e alcuni rappresentanti delle associazioni dei balneatori.

“Una ripartenza in salita causata da una governance nazionale troppo ancorata ad algoritmi e statistiche e poco affine al mondo di chi col lavoro ci vive”, sottolinea De Renzis, “la costa abruzzese conta, all’incirca, 600 stabilimenti balneari che, in caso di applicazione alla lettera delle misure del documento tecnico Inail, sarebbero falliti all’istante invece con le distanze calmierate, si passa dai 21 metri quadri per ogni ombrellone secondo l’Inail (4,5 x 5 metri), ai più ragionevoli 12 (3,5 x 3,5 m)”.

“Gli imprenditori avranno minor afflusso e un aumento delle spese vive per via della sanificazione da effettuare più volte al giorno ma, proprio oggi, esce il bando, fortemente voluto dalla Lega”, conclude l’imprenditore leghista, “che agevola l’acquisto di macchinari per le micro e piccole imprese e per i lavoratori autonomi”.