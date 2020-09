Riapertura scuole in Abruzzo, l’augurio di Testa: troverete una scuola trasformata ma che vi aspetta

Pescara.“Dopo lo slittamento dell’avvio dell’anno scolastico rispetto al calendario nazionale, domani gli studenti abruzzesi tornano in classe. E lo fanno a sei mesi dalla chiusura di marzo determinata dalla pandemia da coronavirus e con la consapevolezza – più o meno marcata in base alle fasce di età – di affrontare un anno molto diverso dagli altri”. Così in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa. “Alla vigilia di questo importante giorno tengo ad inviare il mio messaggio di auguri a tutti gli alunni della regione, alle loro famiglie, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico. Nonostante la terribile emergenza sanitaria ancora in corso ci imponga di continuare a tenere molto alta l’attenzione seguendo tutti i protocolli di sicurezza ed adottando giusti comportamenti, è dalla scuola che occorre ripartire”.

“Abbiate sempre in mente – cari studenti – quanto l’istruzione sia il motore per lo sviluppo socio-culturale, il principale strumento che ci consente di rendere migliore il mondo. Troverete”, prosegue Guerino Testa,” una scuola trasformata, nelle regole e nello spirito, ma che vi attende per riprendere il prezioso percorso di formazione, di cultura e di vita. In questo momento così complesso, ciascuno di noi ha un compito e deve assumersi le proprie responsabilità: noi amministratori dobbiamo continuare a lavorare affinché la scuola resti al centro delle priorità; a voi allievi spetta quello di impegnarvi ad imparare e a crescere, con passione e costanza; i vostri insegnanti vi faranno da guida, tra tante difficoltà, nella conoscenza e nel progresso e le vostre famiglie hanno quel complicato ma importantissimo ruolo di incoraggiamento e di aiuto. Ritengo, altresì, doveroso ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per consentire la riapertura in sicurezza delle scuole, dall’Ufficio scolastico regionale ai dirigenti scolastici, dai sindaci ai presidenti delle Province”.

La presenza della Regione continuerà ad essere quotidiana, per garantire una vicinanza reale al mondo scolastico. A voi tutti buon lavoro e buoni studi!”, conclude Guerino Testa.