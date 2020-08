Riapertura scuole: in arrivo dal Ministero 3 milioni di euro per kit e corredi scolastici

Kit e corredi didattici standard e innovativi, strumenti per la didattica digitale integrata, quaderni, astucci, diari. Sono tutti materiali che potranno essere acquistati dalle scuole con i fondi stanziati dal Ministero dell’Istruzione, quasi 3 milioni di euro, da utilizzare per venire incontro alle necessità delle studentesse e degli studenti meno abbienti delle scuole del primo e del secondo ciclo e dei Cpia, i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti.

Il finanziamento arriverà direttamente alle scuole, in un’unica soluzione, prima dell’inizio dell’anno scolastico. Il Ministero ha già individuato gli Istituti destinatari, dando priorità a quelli con indici più alti relativi a dispersione scolastica e disagio negli apprendimenti e in base allo status socioeconomico della popolazione di riferimento. Oggi è partita la nota informativa alle scuole interessate. In particolare, gli Istituti del primo ciclo individuati per il finanziamento sono 2.114 e potranno acquistare kit didattici che comprendono quaderni, astucci, diari e supporti digitali. Per altre 1.539 scuole del secondo sono previste risorse per il potenziamento della connettività di istituto e degli studenti meno abbienti. I Cpia (86) potranno acquistare kit didattici e supporto alla connettività. La misura va ad aggiungersi alle risorse già stanziate a inizio luglio dal Ministero per garantire il diritto allo studio di studentesse e studenti delle secondarie di I e II grado in condizioni di svantaggio. Fondi con cui le scuole stanno acquistando libri di testo scolastici digitali e/o cartacei, dizionari, dispositivi digitali, materiali didattici per ragazzi con Bisogni Educativi Speciali (BES) o Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). Le richieste pervenute dagli Istituti rispetto al budget totale consentiranno di dare libri gratis e dispositivi digitali a oltre 425 mila alunne e alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

“Questa estate, insieme alle misure e alle risorse per la ripartenza”, sottolinea la Ministra Lucia Azzolina, “abbiamo voluto dare un segnale concreto alle famiglie in difficoltà. Abbiamo dato soldi direttamente alle scuole per libri e kit didattici. Un finanziamento diretto che consente di venire subito incontro, con acquisti immediati, alle esigenze delle studentesse e degli studenti”. Libri gratis, il numero di studenti beneficiari per regione: Abruzzo: 7.554 Basilicata: 5.239 Campania: 74.434

Calabria: 17.370 Emilia Romagna: 21.429 Friuli Venezia Giulia: 5.306 Lazio: 28.906 Liguria: 6.718

Lombardia: 51.076 Marche: 11.305 Molise: 2.096 Piemonte: 26.088 Puglia: 45.920 Sardegna: 10.707 Sicilia: 61.184 Toscana: 21.998 Umbria: 5.896 Veneto: 21.823 Totali: 425.049