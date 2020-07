Riapre San Giuliano all’Aquila, il primo convento dell’osservanza in Abruzzo

L’Aquila. Dopo lo stop legato all’emergenza sanitaria, da domenica riprendono le visite organizzate dall’associazione AquilArtes al Convento di San Giuliano a L’Aquila. Situato a pochi chilometri dal centro storico della città e ritenuto uno dei più importanti centri abruzzesi di studi e spiritualità francescani, San Giuliano, fondato nel 1415, fu il primo Convento dell’Osservanza in Abruzzo. Acquisì notevole rilievo grazie alla presenza a L’Aquila dei massimi esponenti del movimento: San Bernardino da Siena, San Giacomo della Marca e San Giovanni da Capestrano. E’ oggi una preziosa testimonianza storico-artistica che arricchisce la già consistente proposta turistica della città.

Gli itinerari guidati interesseranno la chiesa barocca in cui è conservata la tavola dipinta di Saturnino Gatti raffigurante il Beato Vincenzo dell’Aquila (fine XV-inizio XVI secolo), il chiostro seicentesco e il “conventino” quattrocentesco, primo nucleo del complesso conventuale. Durante la visita sarà eccezionalmente possibile ammirare alcune opere custodite nel Convento e solitamente non esposte al pubblico tra cui il cosiddetto “Trigramma Bernardiniano”, tavola dipinta del XV secolo appartenuta, secondo la tradizione, a San Giovanni da Capestrano. AquilArtes svolgerà, su richiesta con prenotazione, sia nel Convento di San Giuliano sia nella città dell’Aquila, anche visite guidate per persone con disabilità visiva, con momenti dedicati all’esplorazione tattile di supporti appositamente realizzati, e in LIS per persone con disabilità uditiva. Nel mese di luglio 2020 sarà possibile visitare il Convento di San Giuliano nei giorni 12, 15, 17, 19, 20, 23, 25, 27 e 30 alle 11, alle 16 e alle 18.30.

Per garantire la migliore accoglienza ai partecipanti è obbligatoria la prenotazione, i gruppi potranno avere il numero massimo di 15 persone. Per informazioni e prenotazioni: www.aquilartes.it, pagina FB https://www.facebook.com/AquilArtes/ ; Tel. 3494542826; aquilartes@gmail.com Durante la pausa forzata dovuta all’emergenza sanitaria, AquilArtes ha partecipato all’Edizione Straordinaria della Biennale Arteinsieme 2020 promossa dal Museo Tattile Statale Omero di Ancona – Tactus Centro per le Arti Contemporanee, la Multisensorialità e l’Interculturalità, in collaborazione con il ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e con il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con la realizzazione di un video accessibile a persone con disabilità visiva e uditiva sulla storia del Convento di San Giuliano: