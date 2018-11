Riapre la chiesa delle Anime Sante all’Aquila, il prossimo 6 dicembre l’inaugurazione

L’Aquila. Il 6 dicembre prossimo tornerà al culto dei fedeli la Chiesa di Santa Maria del Suffragio, nota come Anime Sante, uno dei simboli del tragico sisma dell’Aquila per il crollo in diretta Tv della cupola in seguito ad una forte scossa il 7 aprile 2009, il giorno dopo il tragico terremoto: per l’occasione la rettoria della Chiesa organizza a festa della Rinascita in programma il 6, 7 e 8 dicembre prossimi, che cade a quattro mesi dal decimo anniversario del terremoto del 6 aprile 2009 e che avrà il suo momento più importante nella cerimonia di riconsegna, riapertura e riconsacrazione delle Anime Sante.

Lo storico luogo sacro è stato oggetto di complessi e laboriosi interventi di consolidamento e restauro a causa degli ingenti danni del sisma, finanziati dal Governo francese e italiano: a tale proposito, il 6 dicembre prossimo, è prevista la partecipazione di delegazioni di entrambi gli Stati.

Proprio per adempiere alle gravose necessità tecniche ed organizzative la Rettoria di Santa Maria del Suffragio, ha promosso un coordinamento tecnico-operativo con la nomina di un comitato organizzatore composto tra gli altri da rappresentanti istituzionali, in particolare di Comune

dell’Aquila e Regione Abruzzo, e da professionisti.

Il comitato che fa capo alla Rettoria, guidata dal canonico Daniele Pinton, rettore delle Anime Sante e arciprete della Prepositura di San Marco Evangelista, è presieduto dal vice sindaco dell’Aquila, Guido Quintino Liris: ne faranno parte, tra gli altri, l’assessore comunale dell’Aquila Carla Mannetti, il consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci e il direttore generale della Regione Abruzzo, Vincenzo Rivera.