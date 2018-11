Ricca settimana di spettacoli in Abruzzo: arrivano Pedrini, Edoardo Leo e Luca Argentero

Pescara. Ricco cartellone degli spettacoli, in Abruzzo, nella settimana che va dal 30 novembre al 6 si dicembre. Si parte questa sera, venerdì 30 novembre, con lo spettacolo di Gabriele Cirilli, “Mi piace”, al Teatro Di Iorio di Atessa. Al Teatro Maria Caniglia di Sulmona c’è il musical “A Christmas Carol”, della Compagnia dell’Alba. Concerto di musica classica, del Quartetto Lyskamm, al Teatro Massimo di Pescara. Jazz al Teatro Comunale di Teramo, con Roberto Ottaviano Trio in “Eternal Love”, e all’Arena La Civitella di Chieti, dove fanno tappa Lorenzo Tucci Trio & Karima.

Al Sound di Teramo ospite la band indie Stromboli, mentre al Pin Up di Mosciano Sant’Angelo si balla a ritmo di rap con Willie Peyote. Sonorità punk allo Scumm di Pescara con i Cut. Sabato primo dicembre, a Palazzo Sirena a Francavilla al Mare, in scena Edoardo Leo con lo spettacolo “Ti racconto una storia”. Al Teatro Comunale di Orsogna c’è Gabriele Cirilli con il suo “Mi piace”, mentre allo Spazio Rimediato dell’Aquila è in programma il reading di Claudio Morici “Best Of(f)”.

Spettacolo di improvvisazione teatrale, al Teatro Studio di Lanciano: “Esercizi di stile – 40 gradi all’ombra”. Concerto del Coro Harmonicus nel Foyer del Teatro Marrucino di Chieti. All’Auditorium Flaiano di Pescara c’è invece “Le quattro stagioni”, con Filippo Maligno al violino. Al Munda dell’Aquila protagonisti gli Archi del Cherubino, con il concerto “Antonio Vivaldi e Arcangelo Corelli”. Al Cueva Brigante di Chieti spazio ai Navas Dreams Jazz Project. All’Agorà di Vasto folk rock in compagnia di JF Ribitaille e Lail Arad, hip hop al Qube Club di Pescara con Claver Gold.

Tanta musica indie nel resto d’Abruzzo: Arto allo Scumm di Pescara, Nobraino a L’Officina di Teramo, Leopardism al Garbage Live Club di Pratola Peligna e Daniele Celona al Soulkitchen di Sulmona. Domenica 2 dicembre c’è Omar Pedrini, ex leader dei Timoria, al Cantina Majella di Caramanico Terme. Al Teatro Massimo di Pescara arriva Vasco Brondi con Le Luci della Centrale Elettrica. Jazz al Museo Villa Firgerj di Chieti in compagnia di Claudia Civitarese e Christian Mascetta.

Sempre a Chieti, al Teatro Marrucino, concerto della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri. A L’Aquila, nel Ridotto del Teatro Comunale, spazio all’Orchestra Sinfonica Abruzzese diretta da Jacopo Sipari. Al Teatro Maria Caniglia di Sulmona il recital “Yves Montand – un italiano a Parigi”, di e con Gennaro Cannavacciuolo.

Al Piccolo Teatro dello Scalo di Chieti in scena “Oggi sposo”, di e con Matteo Cirillo. Martedì 4 dicembre concerto-spettacolo di una delle band più amate dalle giovani generazioni: i Baustelle, con “Fare un ’68 – Una pacifica occupazione”, all’Università d’Annunzio di Pescara. Mercoledì 5 dicembre concerto di beneficenza del tenore Piero Mazzocchetti al Teatro Massimo di Pescara. Giovedì 6 dicembre, sempre al Teatro Massimo di Pescara, in scena “È questa la vita che sognavo da bambino?”, con Luca Argentero, per la regia di Edoardo Leo. Al Teatro Comunale di Teramo fa tappa il musical “A Christmas Carol”, della Compagnia dell’Alba. Concerto pop punk al Sound di Teramo con ospite la band internazionale Oakman.