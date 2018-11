Ricco cartellone di spettacoli in Abruzzo, da Mogol a Roby Facchinetti. Ecco tutti gli appuntamenti

Pescara. Ricco cartellone degli spettacoli, in Abruzzo, per tutta la settimana. Si parte questa sera con “Un borghese piccolo piccolo”, che vedrà protagonisti Massimo Dapporto e Susanna Marcomeni, al teatro Maria Caniglia di Sulmona. Al teatro Massimo di Pescara in scena “Bustric e il Piccolo Principe”, con Sergio Bini e il duo pianistico formato da Paola Biondi e Debora Brunialti. Nello stesso teatro è in programma anche lo spettacolo musicale “Mogol ricorda Battisti”, con Mogol & Medit Voices. Altro spettacolo musicale al Muspac dell’Aquila, dove è in programma “Euhoe'”, di e con Daniele Parisi.

Al teatro Marrucino di Chieti spazio “Momenti e storie del Melodramma in Abruzzo – Michele Mirabella racconta l’Opera”, con Michele Mirabella e l’Orchestra Sinfonica Abruzzese. Danza al teatro comunale di Teramo: “R.Osa_10 esercizi per nuovi virtuosismi”, di Silvia Gribaudi. Concerto indie al Dejavu di Sant’Egidio alla Vibrata, dove è ospite la band La Municipal. Sul palco dell’Officina di Teramo spazio al cantautore Francesco Sbraccia.

Grande attesa per lo spettacolo di domani “Zoro & Makkox”, mattatori di “Propaganda Live”, che faranno tappa al Teatro Massimo di Pescara. All’Auditorium Supercinema di Chieti concerto dei due ex Pooh Roby Facchinetti e Riccardo Fogli. Musica classica all’Auditorium Flaiano di Pescara: Jacopo Di Tonno in “Schumann & Beethoven”. L’Istituzione Sinfonica Abruzzese, nella stessa giornata, è protagonista di due eventi: “Mujeres Project: pasiones y milagros al Sur”, nel Ridotto del teatro Comunale dell’Aquila e “Omaggio a Gioacchino Rossini”, al teatro comunale di Atri.

Musica indie all’Officina di Teramo, dove sono protagonisti gli Sherpa, e allo Scumm di Pescara, in compagnia dei Last Minute To Jaffina. Allo Spazio Rimediato dell’Aquila in scena lo spettacolo “Il successo non è successo”, di e con Luca Ruocco e Ivan Talarico. A Lo Spaz di Pescara in scena “Solo”, per la regia di Filippo Ruggieri. A Chieti, al Piccolo Teatro dello Scalo, in programma “Il Medico dei pazzi”, di Eduardo Scarpetta. Domenica 11 novembre, al Teatro Maria Caniglia di Sulmona, due grandi classici della lirica: “Cavalleria Rusticana” e “Pagliacci”.

Spettacolo per ragazzi al teatro comunale di Teramo dove la compagnia Bertolt Brecht propone “Hansel & Gretel”. Al Florian Espace di Pescara, Hugo Aisemberg, al piano, è protagonista del concerto “Piazzolla secondo Aisemberg”. A Chieti, nella chiesa del Sacro Cuore, “Concerto degli alpini per il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale”. Lunedì 12 novembre è tempo di hard rock, allo Scumm di Pescara, dove fanno tappa i Dead Meadow. Martedì 13 novembre, al teatro Circus di Pescara, in scena “A testa in giù”, con Emilio Solfrizzi e Paola Minaccioni, per la regia di Gioele Dix (replica il giorno successivo).

Mercoledì 14 novembre lo spettacolo “Momenti e storie del Melodramma in Abruzzo – Michele Mirabella racconta l’Opera” approda al Convitto Nazionale Delfico di Teramo. Concerto jazz al teatro Massimo di Pescara: Antonio Sanchez & Migration.

Giovedì 15 novembre, infine, musical al teatro Tosti di Ortona: “A Christmas Carol”, della Compagnia dell’Alba con repliche il 16 e 17 novembre. Terza tappa dello spettacolo “Momenti e storie del Melodramma in Abruzzo – Michele Mirabella racconta l’Opera”, questa volta all’Auditorium del Parco dell’Aquila. Jazz al teatro Massimo di Pescara, dove sono di scena Emilia Zamuner Quartet e New Talents Jazz Orchestra. Spazio a blues e r&b allo Stammtisch Tavern di Chieti, con il concerto del chitarrista statunitense Alix Anthony.