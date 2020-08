Ricerca nuova occupazione, Pescara ottiene importante finanziamento europeo

Pescara. Al centro dell’intervento, un tema di particolare interesse e di grande attualità quale la qualificazione e riconversione professionale degli adulti, al fine di aumentarne le competenze e le prospettive in caso di ricerca di un nuova occupazione, per permettere quindi ai destinatari delle attività previste di adattarsi meglio alle rinnovate esigenze del mercato del lavoro dove, spesso, le offerte rimangono inevase a causa dell’assenza di soggetti, anche non più giovani, con profili professionali ricercati.

L’idea finanziata è quindi quella di sviluppare strumenti di analisi e valutazione delle politiche pubbliche dell’apprendimento negli adulti che permettano di avvicinare – già in fase programmatoria – le esigenze della domanda e dell’offerta.

Il ruolo del partner “Città Pescara” sarà in questo contesto quello di contribuire allo sviluppo di tali strumenti, valorizzando la propria esperienza come “Public Sector”; l’azione in campo è inerente ai sistemi e ai meccanismi di analisi preventiva e di valutazione delle politiche (e programmi) di Adult Education, allo scopo di implementare reciprocamente, tra partner qualificati, la formulazione di piani analoghi di formazione continua efficiente, sulla base delle migliori pratiche disponibili.

Oltre al contributo “tecnico” per la valutazione delle politiche di apprendimento degli adulti, il ruolo della autorità pubblica è anche quello di “usare” lo strumento, anche in versione pilota.

Il servizio interessato è non tanto e non solo l’istruzione/scuola ma soprattutto il sociale.

Ruolo del partner “Città di Pescara”: offrirà un contributo all’analisi del materiale di base (politiche attuali) e alla diffusione e applicazione degli strumenti e modelli definiti nel corso del progetto.

Partner del consorzio:

Partner Promotore: NBEB/AEWB, Germany – Lower Saxony League for Liberal Adult Education – Bassa Sassonia, uno dei maggiori länder della Germania – Ente che raccoglie 89 istituzioni tedesche che si occupano a vario titolo di cultura ed educazione degli adulti Maynooth University, Repubblica d’Irlanda – una importante università irlandese, dipartimento di didattica per adulti CASE, Polonia – il principale think-tank polacco su questioni di economia e imprenditorialità IDP European Consultant, Italia-Belgio

Città di Pescara, Italia